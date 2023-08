TOP NEWS del 9 agosto - Milan ko con il Trento, Chukwueze si presenta, le parole di Pioli

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 9 agosto 2023:

LIVE MN - Milan-Trento (0-1): ko in amichevole per i rossoneri. Chukwueze e Musah per un'ora in campo, esordio per Camarda - leggi qui la notizia

LIVE MN - Chukwueze: "Sono qui per vincere e scrivere il mio nome nella storia del Milan. Pioli mi ha voluto fortemente" - leggi qui la notizia

LIVE MN - Milan, Pioli in conferenza: "Cdk assente per situazioni di mercato. Krunic? Secondo voi faccio giocare un giocatore con la testa altrove? - leggi qui la notizia