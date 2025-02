TOR-MIL (1-0): ennesimo giallo ingenuo per Yunus Musah

Il primo cartellino giallo della partita è per Yunus Musah, al minuto 16. Ennesima ammonizione ingenua per il centrocampista americano che ferma Vlasic che era partito in contropiede ma si stava essenzialmente fermando per tornare indietro non avendo compagni liberi. Il numero 80 ora dovrà portarsi dietro questo giallo per tutta la ripresa.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen. Allenatore: Vanoli.



MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. Allenatore: Conceição.