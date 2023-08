Torchia sugli acquisti del Milan: "Chukwueze ha un grande potenziale"

Davide Torchia, agente e intermediario, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com dei temi d'attualità del calcio italiano.

Qual è il colpo del Milan che l'ha colpita di più finora?

"Anche Chukwueze ha un grande potenziale. Mi piace molto come giocatore. È vero che il Milan ha venduto Tonali, ma ha già rispeso tutti quei soldi più altri per rinforzare la rosa di Pioli. Il Diavolo ha acquistato i giocatori giusti secondo me, profili di buon livello. Sono curioso di vederli all'opera, anche se ovviamente andrà dato loro tempo perché i calciatori non sono figurine".