Torino, Belotti non ha ancora deciso cosa farà nella prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti non ha ancora deciso cosa farà al termine del campionato in corso. L'attaccante è in scadenza col Torino ma nonostante le mille voci sul suo possibile addio, in campo si muove ancora da capitano, con la voglia di dimostrare tutto il proprio valore in una stagione complicata anche a causa dei tanti infortuni. Juric e Vagnati tengono aperta la porta del rinnovo e lui, di fatto, non l'ha mai chiusa. Le parti ne riparleranno a fine campionato, quando tutti dovranno giocare a carte scoperte e prendere la migliore decisione per tutti. A riportarlo è Tuttosport.