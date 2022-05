Torino, Belotti può restare. Ore di riflessione: non è più cosi convinto di andare via

Fonte: tuttomercatoweb da La Stampa

Sulle pagine de La Stampa si fa il punto sul futuro del Gallo Belotti. Dopo la sfida con la Roma non è arrivata la fine delle telenovela Belotti, come un po' sperava il Toro, ieri sera sono stati fatti altri piccoli passi verso quella direzione sperata da tutto il mondo granata: la permanenza del Gallo. Sono le ultime ore di riflessione da parte del Gallo che ha ricevuto un'offerta di 3,6 milioni di euro a stagione. L'attaccante è combattuto, sette anni in granata non sono stati uno scherzo per lui, arrivato ragazzino e diventato uomo, oltre che bandiera di un club storico. Il Gallo può restare e anche il suo atteggiamento non è di chi è convinto di essere arrivato ai saluti. Sul giocatore si segnala, da tempo, l'interesse del Milan e di altre società italiane.