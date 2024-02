Torino, Buongiorno racconta: "Da ragazzo mi ispiravo a Nesta e Maldini, so a memoria le loro partite"

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato: "Difensori a cui mi ispiravo da ragazzo? Nesta e Maldini. So a memoria le loro partite, ho consumato Youtube per vedere il modo in cui difendevano e partecipavano al gioco".

In estate fu vicino alla cessione all'Atalanta, ma alla fine Buongiorno, che a gennaio è stato cercato dal Milan, ha deciso di restare in granata: "Abbiamo parlato molto in quei giorni, il presidente Urbano Cairo e io, e ci è sembrato che restare fosse la scelta più giusta. Per me e spero anche per la squadra. Io qui sto bene, sono contento. Noi sappiamo di dover far leva sul collettivo, sul senso di squadra. Siamo un’orchestra, non un gruppo di solisti. È il Torino, la mia 'grande'".