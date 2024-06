Torino, Cairo blinda Buongiorno: "Me lo chiedono in tanti, ma non è sul mercato"

vedi letture

Ai microfoni di Sky da "La Notte della C", il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così di tanti argomenti legati all'attualità granata: "Una serata molto bella, Matteo Marani è stato molto bravo e mi sono goduto la presenza di tanti grandi del calcio italiano. Serata pazzesca".

Non c'era Vanoli...

"Non l'ho visto infatti (ride, ndr). Adesso è un tesserato del Venezia e non parlo di tesserati di altre squadre. Ha fatto una bella promozione, quindi complimenti a lui e al Venezia".

Quanto vale Buongiorno dopo questo strepitoso campionato?

"Non a caso è nella Top 11 dei cinque campionati top. Non è sul mercato e non ho pensato ad un prezzo. L'anno scorso non volle andare all'Atalanta, ne fui ben contento e a questo punto lui è il mio capitano. Non ci ho pensato perché sono ben contento di tenerlo. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all'estero, ma non faccio nomi".

Cosa vuole promettere ai tifosi del Torino in vista della prossima stagione?

"Più che fare promesse dobbiamo ripartire, scegliere l'allenatore e fare un buon mercato, dimostrando la determinazione e l'impegno che ci abbiamo sempre messo, quest'anno ci è mancato davvero poco a tornare in Europa. Però meglio farlo e poi dirlo".