Torino, Cairo: "Buongiorno? Il Milan i soldi li ha, ma non voglio venderlo. E lui vuole restare"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a "Un Giorno da Pecora" su RadioUno e in merito al futuro di Alessandro Buongiorno, su cui ci sarebbe il forte interesse del Milan, ha dichiarato: "Buongiorno al Milan? Il Milan i soldi li ha ma gli abbiamo rinnovato il contratto fino al 2028. Non se ne parla, non lo voglio vendere. Lui vuole rimanere al Torino, io lo voglio tenere, punto. Sta crescendo moltissimo" riporta Italpress.

Negli ultimi giorni, il nome di Buongiorno è stato accostato con insistenza al Milan che potrebbe inserire nella trattativa un giocatore che piace molto ai granata, vale a dire Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito al Monza. Si tratta comunque di un'operazione quasi impossibile per gennaio, vedremo poi se in estate cambierà qualcosa.