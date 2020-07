Torino contro la Roma non vuole steccare, serve 110%

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - "Non possiamo sbagliare, queste ultime due partite vanno affrontate nel migliore dei modi". Conquistata la salvezza, Moreno Longo chiede al Torino di chiudere senza cali di tensione la stagione. "Ci vuole massima professionalità, bisogna dare il 110%, sempre, quando si indossa la maglia granata", dice il tecnico alla vigilia dell'ultima gara casalinga, domani sera contro la Roma. Assenti gli infortunati De Silvestri e Baselli e lo squalificato Rincon, potrebbe giocare chi ha trovato meno spazio. "E' possibile qualche rotazione - ammette Longo - mi auguro di poter lanciare chi è stato poco impiegato pur nel rispetto di mettere in campo una formazione equilibrata e competitiva". Scalpitano i giovani Edera e Millico, ma Verdi cerca la conferma: "E' stato molto autocritico e si è preso le sue responsabilità, non è da tutti - osserva il tecnico a Torino Channel - ma è un ragazzo dalle qualità importanti: deve approcciare meglio le partite, quando riesce a gestire le pressioni può essere determinante". Per il Toro del futuro, però, Longo vede due pedine fondamentali nella ricostruzione: "Lukic e Bremer giocheranno anche contro la Roma: il serbo ha qualità e ha sempre lavorato sodo, il brasiliano può diventare un difensore top della serie A". (ANSA).