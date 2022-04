Torino, gli assenti per la gara con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Torino la prossima avversaria in campionato del Milan. I rossoneri, in occasione della trentaduesima giornata in programma domenica sera, saranno ospiti dei granata che dovranno fare a meno degli infortunati Praet, Sanabria, Djiji, Mandragora, Edera e Fares. Proseguono invece i recuperi di Ricci e Zaza, i quali dovrebbero essere arruolabili per la sfida.