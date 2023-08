Torino, idea Barrow: il gambiano può essere inserito nella lista dei partenti del Bologna

Ivan Juric pensa a rinforzare il proprio attacco. In attesa di Vlasic, con cui è aperto un discorso con il West Ham e che sembra essere in chiusura, la società granata si sta guardando intorno per inserire un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, potrebbe spuntare l’idea Musa Barrow per dare freschezza e imprevedibilità alla manovra sfruttando la sua qualità e la sua velocità.

Possibile partente L’attaccante gambiano inizialmente era un punto fermo nel Bologna ed è reduce da una buona stagione. Nelle 32 partite giocate in campionato l’anno passato ha collezionato otto assist per i compagni e realizzato tre reti. In questo momento però anche lui potrebbe essere inserito nella lista dei partenti e il direttore sportivo Vagnati potrebbe prendere in considerazione l’idea di puntare su di lui.