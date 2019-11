Torino, idea Borini: prima serve l'addio di uno tra Zaza e Iago Falque

Fabio Borini è in scadenza con il Milan e a gennaio potrebbe lasciare i rossoneri per evitare di partire in estate a parametro zero. Il Torino è interessato al suo acquisto, piace a Mazzarri e ci sono margini per impostare l'operazione. Prima però, i granata dovranno fare uscire un esubero tra Zaza e Iago Falque, entrambi usciti dal giro dei titolari. La cessione di uno dei due potrà favorire l'arrivo dell'ex Sunderland. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.