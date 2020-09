Torino: in amichevole con Primavera 'esordio' tifosi

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Mini-ritiro per il Torino da mercoledì a Biella, dove ci sarà la prima occasione dei tifosi di assistere a un'amichevole della squadra, quella di venerdì, contro la Primavera granata, e non più il Como, come prevedeva il programma precedente. Al 'Vittorio Pozzo' di Biella potranno entrare cento spettatori. In attesa del rientro dei Nazionali, il tecnico Giampaolo sta lavorando con i giocatori che sono rimasti a Torino e aspetta di conoscere le condizioni di Mergim Vojvoda, uscito acciaccato dalla sfida del suo Kosovo contro la Grecia. La sfida in famiglia del Torino è in programma alle ore 16: i biglietti saranno acquistabili a Biella a partire da mercoledì. L'ultima volta con il pubblico, per il Torino, era stata lo scorso 8 febbraio, all'esordio in panchina di Moreno Longo nella partita contro la Sampdoria persa per 1-3. (ANSA).