Torino in grande forma lontano da casa: la statistica che preoccupa il Milan

Stasera si terrà Milan-Torino: i rossoneri sono al debutto stagionale a San Siro, e devono affrontare un avversario particolarmente ostico, soprattutto lontano dal suo stadio. Il Torino ha infatti chiuso lo scorso campionato con quattro successi fuori casa consecutivi senza subire gol; in precedenza solo nel 1935 i granata erano riusciti a collezionare quattro vittorie di fila con quattro clean sheet in trasferta in Serie A – non sono mai infatti arrivati a cinque nel torneo.