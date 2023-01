Torino, Juric: "Abbiamo fatto una grande partita contro difensori forti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mister del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida col Milan valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vinta per 0-1 ai tempi supplementari: ""Siamo tutti molto felici. Ci tenevamo a questa partita e abbiamo fatto una grande prova. Siamo stati ordinati, cercando di colpire in contropiede. Il gol viene da due ragazzi che vengono da Catanzaro e Viterbese. Vederli entrare così a San Siro è una bella storia".

Sull'espulsione: "Mi sembrava che Djidji avesse preso la palla, poi magari rivedendola avrei cambiato idea. Fino a quel momento avevo visto un grande Toro, creando occasioni e subendo poco".

Sul gioco: "Abbiamo incontrato difensori forti come Kalulu, Gabbia e Tomori, non era facile anche se è vero che qualche volta abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Sanabria ha fatto un'ottima gara, venendo spesso incontro. Nei primi 60 minuti abbiamo fatto bene, contro una squadra fisica e che gioca molto sulle palle rubate".