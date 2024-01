Torino, Juric blinda Buongiorno: "Non bisogna sempre parlare di vendere: è nostro"

vedi letture

Negli ultimi giorni, Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che in estate ha rifiutato il trasferimento all'Atalanta per rimanere con il club del suo cuore, è stato indicato come obiettivo per la difesa rossonera. Il costo del giocatore è elevato e il patron granata Urbano Cairo ha fatto sapere che non ha intenzione di vendere il giocatore.

Alle parole di Cairo, si sono aggiunte quelle di Ivan Juric, allenatore del Torino, nella conferenza stampa pre Torino-Cagliari, che si disputerà domani sera. Le sue parole: "Non bisogna parlare sempre in ottica di vendere. E' un giocatore del Toro ed è nostro, siamo a metà stagione: dobbiamo continuare per la nostra strada"