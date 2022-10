Torino, Juric presenta la gara contro il Milan in conferenza: le dichiarazioni

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Dopo l'Udinese c'è il Milan, per il Torino è un altro esame contro una delle primissime della classe. La vittoria alla Dacia Arena contro l'Udinese ha ridato entusiasmo ai granata, "Ma non chiamiamola svolta" ha voluto precisare il tecnico Ivan Juric. "Diciamo che siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare su questo percorso - ha aggiunto il croato alla vigilia della gara contro i campioni d'Italia - e anche domani scenderemo in campo per vincere e per fare una bella partita". Il Toro non segna al Milan da tre anni e Pioli ha perso solo una volta in sette confronti con l'allenatore granata: "Lo apprezzo molto, ha un'empatia incredibile con i suoi giocatori e trova sempre nuove soluzioni", i complimenti di Juric al collega di Parma. La catena di sinistra rossonera, poi, fa paura: "Leao in un momento fantastico, dovremo fare attenzione anche a Theo Hernandez - i punti forti del Milan secondo il tecnico - ma l'anno scorso Djidji fece una grande partita: puntiamo anche sui raddoppi, sarà importante anche il lavoro dei centrocampisti e dei quinti anche perché tutto il Milan è in gran forma". In mezzo al campo sarà Ricci a fare coppia con Lukic, sulla destra è possibile il ritorno di Singo per sostituire l'infortunato Aina: "Si è allenato bene, ora deve solo ritrovare certezze ma è possibile che cominci lui" ha detto Juric sull'esterno ivoriano, in vantaggio nella sfida con Vojvoda. Chi, invece, è diventato un intoccabile è Vlasic: "E' il giocatore più completo che ho, nella mia testa non è mai in discussione" la posizione dell'ex West Ham. Oltre ad Aina, mancheranno anche Ilkhan e Sanabria, così Pellegri non ha rivali in attacco: "Ha vissuto tanta tristezza sul piano calcistico in questi anni, adesso è giusto che si goda il momento e deve sfruttare il periodo positivo - il commento sulla punta classe 2001 - cercando di mettere sempre qualcosa in più in ogni partita". Intanto, il Grande Torino si preannuncia sold out: sono oltre 20mila i tagliandi venduti, domani le casse dello stadio apriranno due ore prima del calcio d'inizio (fissato alle 20.45) per gli ultimi biglietti disponibili. (ANSA).