Torino, Juric: "Sacchi cambiò il calcio, Gasperini è come lui"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta. Il tecnico croato ha tirato in ballo anche l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, paragonandolo a Gasperini: "Gasperini è come Sacchi, ci sono tanti giocatori che fanno la linea a quattro ma non mi sento oppresso. Si sono sviluppate mille situazioni di gioco diverse, è normale che l'influenza sia forte e sono contento. È uno dei più forti.

Sacchi giocava con la linea alta, ora tanti allenatori lo stanno rifacendo. Sacchi cambiò il calcio, in Germania parlavano di lui. È normale che io senta l'influenza di Gasperini, ma sono molto contento e felice".