Torino, la strategia per rinforzare la trequarti: Messias a destra e Vlasic a sinistra

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Junior Messias a destra e Nikola Vlasic a sinistra: è questo il piano del Torino per rinforzare la trequarti nella prossima stagione. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, che sottolinea come la volontà comune per quanto riguarda il fantasista croato sia quella di riportarlo a vestire la maglia granata. Ancora manca l'accordo economico col West Ham, ma si continua a trattare e il club di Cairo non perde la fiducia.

Juric ha detto sì a Messias

Nel frattempo mister Juric ha dato il suo via libera all'arrivo dal Milan di Messias, suo obiettivo già due stagioni fa. Per 3-4 milioni di euro il brasiliano potrebbe lasciare i rossoneri e approdare al Toro.