Torino, manca solo l’ufficialità per l’arrivo dal Milan di Ricardo Rodriguez

"Rodriguez sì, Ansaldi rinnova. Toro, è casting a centrocampo", si legge sul Corriere di Torino. Il primo passo, per il calciomercato del Torino, era sistemare la fascia sinistra. Fatto: manca solo l’ufficialità per l’arrivo dal Milan di Ricardo Rodriguez (pagato 3 milioni più bonus, firma un contratto quadriennale da circa 1.7 milioni di ingaggio l’anno). Un esterno mancino puro mancava e Marco Giampaolo aveva richiesto proprio lo svizzero. Il suo alter ego sarà Cristian Ansaldi, confermato per la qualità mostrata nelle sue tre stagioni al Torino e per il suo attaccamento alla maglia: rinnovo annuale con opzione per un altro anno che scatta al raggiungimento delle 20 presenze.