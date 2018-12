Torino, Mazzarri: "Se un calciatori non riesce a concentrarsi contro il Milan c'è da preoccuparsi"

In merito ai problemi di concentrazione del Torino, Walter Mazzarri ha parlato così in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan: "Se un giocatore non riesce a concentrarsi quando gioca contro il Milam, c'è davvero da preoccuparsi. Mi sono arrabbiato giovedì, ma ci può anche stare che uno non sia concentrato al massimo in una partita come quella di giovedì, ma con il Milan non credo che ci possa essere questo problema. Vedremo domani".