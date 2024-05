Torino-Milan affidata a Feliciani: i precedenti delle due squadre con l'arbitro di Teramo

Domani sera il Milan sarà ospite allo stadio Grande Torino del Torino di Ivan Juric per la 37^ giornata di questa stagione di Serie A. La sfida è stata affidata per la prima volta nella storia al fischietto della sezione AIA di Teramo Ermanno Feliciani, che nel corso della sua carriera non ha mai arbitrato una partita della formazione rossonera.

Quella di domani sera sarà dunque la prima volta che Feliciani ed il Milan si incroceranno, mentre con il Torino esiste un solo precedente. Il fischiertto d Teramo ha infatti già arbitrato proprio nel corso di questa stagione una partita della formazione di Ivan Juric, uno scialbo 0 a 0 contro il Verona alla 7^ giornata di Serie A.