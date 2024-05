Torino-Milan: i numeri in casa e in trasferta di entrambe le squadre

Le squadre di Stefano Pioli e Ivan Juric si possono considerare molto ostiche da affrontare nei loro rispettivi percorsi in casa e trasferta. Il Torino è vero che di fronte al proprio pubblico ha più pareggiato che vinto con un rapporto 9 a 7, ma resta la squadra che dopo l’Inter ha perso di meno (insieme al Bologna di Motta) con sole 2 sconfitte proprio contro i nerazzurri e più recentemente con la Lazio. In più ha subito soltanto 8 reti in 18 partite finora. Rivedibile invece il dato sui gol messi a segno: il penultimo attacco con 15, peggio ha fatto solo l’Empoli con 13. Dall’altra parte il Milan può contare sulla propria forza in zona gol lontano da casa.

Il secondo miglior dato con 37, contro quello dell’Inter a 43. Molto meno efficace, purtroppo è la fase difensiva con 29 reti incassate, meno solo di Lecce, Empoli, Cagliari, Frosinone, Sassuolo e Salernitana. I rossoneri di Stefano Pioli si trovano però secondi a 35 per quanto riguarda la classifica del rendimento esterno con 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Una posizione migliore rispetto alla graduatoria delle gare interne, in cui il Milan occupa il terzo posto a quota 39, dietro Inter (45) e Bologna (40).