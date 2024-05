Torino-Milan, storie di cartellini ed espulsioni: la curiosa statistica

Questa sera il Milan scenderà in campo per la penultima giornata di campionato e per il suo ultimo impegno in trasferta in questa stagione, allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20.45. I rossoneri si troveranno di fronte il Torino di Ivan Juric, a caccia di importanti punti per arrivare in zona Europa.

In sei occasioni il Milan ha ricevuto dei cartellini rossi a Torino, solo in un'occasione il Milan perse, ed è l'ultima volta che successe: nel 2018, quando fu espulso Romagnoli, ma il 2-0 finale era già maturato. Anche nel 2017 fu sempre Romagnoli ad finire la partita prima degli altri per un provvedimento disciplinare. Prima di lui toccò a De Sciglio nell'1-1 del 2015. Gli altri espulsi furono Desailly nel 1994, Benitez nel 1965 e Borgo nel 1930.