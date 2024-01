Torino-Napoli, ospite d'eccezione allo stadio: in tribuna c'è Antonio Conte

Presenza d'eccezione all'Olimpico Grande Torino, dove è in corso il match tra Torino e Napoli. In tribuna c'è anche Antonio Conte, che negli ultimi mesi è stato accostato proprio alla panchina degli azzurri, una suggestione di vecchia data per Aurelio De Laurentiis. L'allenatore salentino a Torino è di casa, avendoci vissuto a lungo tra calciatore e allenatore della Juventus.