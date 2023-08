Torino, problemi per Sanabria e Seck: il punto sugli infortunati

vedi letture

Il Torino pareggia per 1-1 in amichevole contro il Reims, ma deve fare i conti con gli infortuni, che non fanno star tranquillo Ivan Juric. Se Bellanova è pienamente recuperato, sono ancora da valutare nei prossimi giorni le condizioni fisiche di Zima, Milinkovic-Savic e Linetty, tre giocatori che l'allenatore granata vorrebbe poter avere almeno a disposizione contro il Cagliari.

Oggi inoltre non sono arrivate buone notizie: Ricci è dovuto uscire a causa di una botta alla caviglia, che però sembra non preoccupare, mentre Sanabria non è andato neanche in panchina a causa di un infortunio muscolare. Problemi pure per Seck alla spalla sinistra. La squadra sta rientrando a Torino e nei prossimi giorni verranno eseguiti degli esami per capire dettagliatamente i problemi di ognuno di loro.