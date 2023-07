Torino, Sala è tranquillo: "Singo si può sacrificare: partendo dal basso..."

MilanNews.it

Claudio Sala, ex campione di Italia con il Torino, è stato intervistato oggi da Tuttosport ed è intervenuto in merito alle vicende di mercato granata. Tra queste anche la posizione di Wilfried Singo che andrà in scadenza nel 2024 e che potrebbe partire, ricercato in Italia dal Milan. Queste le parole di Sala sull'ivoriano: "Singo si può sacrificare: può essere un valore aggiunto in fase offensiva, ma partendo dal basso fatica a proporsi in fase offensiva"