Torino saluta Petrachi, rescissione

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Il Torino ha rescisso il contratto, in scadenza il 30 giugno 2020, che ancora lo legava a Gianluca Petrachi. Lo rende noto il club granata dopo che la Roma ha annunciato l'ingaggio, dal primo luglio, del neo ds. Freddo il saluto della società granata che ringrazia "Petrachi per il contributo nella crescita del club in questi dieci anni con l'augurio di buon lavoro nel prosieguo della sua carriera". Negli ultimi mesi, del resto, non sono mancate le frecciatine tra il dirigente e il presidente Urbano Cairo, che non ha digerito le indiscrezioni secondo cui Petrachi stava già lavorando per la società giallorossa. Al Toro si apre ora la partita per la successione a Petrachi. In pole c'è Massimo Bava, artefice dei recenti successi del settore giovanile, che dovrebbe essere affiancato da Emiliano Moretti, fresco di addio al calcio giocato.