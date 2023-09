Torino, Sanabria scontento. La Stampa: "Aveva accettato il Milan, Juric ha bloccato tutto"

vedi letture

La Stampa, nella sua edizione di oggi, analizza la situazione di Antonio Sanabria. Secondo il quotidiano, l’ultimo giorno di mercato, il Milan era alla ricerca di un vice Giroud (infatti poi ha chiuso Jovic) e aveva praticamente completato l’acquisto del paraguaiano, che aveva accettato la corte rossonera sia per prestigio che per l’arrivo in granata di Duvan Zapata.

A bloccare tutto, scrive il giornale, è stato Ivan Juric. Che nonostante l’acquisto del colombiano, ha preteso la permanenza di Sanabria, scontento della titolarità persa. Adesso, se vuole tornare a giocare con continuità, deve tornare a fare ciò che metteva in pratica fino a un anno fa: svariare, senza essere un centravanti vero e proprio. Altrimenti, il ruolo di prima punta dovrebbe gravare sulle spalle dell’ex Atalanta.