Torino, Sanabria vuole restare nonostante i tanti club su di lui

Antonio Sanabria vuole continuare a segnare con la maglia del Torino. L'attaccante paraguaiano, reduce da una seconda parte di stagione in cui ha messo a segno 10 gol, è seguito con interesse da Lazio e Fiorentina ed più di un'idea anche per Inter e Milan ma - secondo quanto riporta La Stampa - non ha intenzione di lasciare la maglia granata. Lo ha comunicato anche al suo entourage: a meno di un'offerta folle, resterà al Toro forte di un contratto che lo lega al club di Cairo fino al 2025.