Torna Gabbia? Pioli non parla di mercato in conferenza stampa

Milan-Sassuolo, sfida valida per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle 18:00 allo stadio San Siro in Milano, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport, DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Torna Gabbia?

"Di Gabbia non parlo e non parlo di mercato, se non per dire che il mercato si è dato disponibile per riempire le difficoltà che abbiamo in questo momento".