Torna il Milan: a San Siro arriva la Juventus. Info e dettagli

Alle 20:45, in un San Siro come sempre tutto esaurito, il Milan sfiderà la Juventus nel match valido per la nona giornata di Serie A.

SQUADRA ARBITRALE

MARIANI

COLAROSSI – LO CICERO

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

TV e streaming: DAZN, Zona DAZN (in onda su SkySport)

Web: MilanNews.it