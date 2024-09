Torna in campo il Milan Glorie. Sabato 21 la sfida contro le Georgia Legends a casa di Kaladze

Torna in campo il Milan Glorie. L'appuntamento è fissato per sabato 21 settembre in Georgia alle ore 19.00 locali (le 17.00 italiane) dove, allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, la rappresentativa rossonera sfiderà le Georgia Legends. Sarà una festa speciale, inserita nel contesto delle celebrazioni per il 125° Anniversario del Club, alla quale prenderanno parte tanti campioni che hanno scritto pagine importanti della storia del Milan, ex compagni che hanno condiviso spogliatoi, vittorie e successi indimenticabili: da Kakà a Rivaldo, da Seedorf a Cafu, passando per Kakhaber Kaladze, padrone di casa in questa speciale sfida.

Georgiano nato a Samtredia, dal 2017 sindaco di Tbilisi, vero milanista e vincitore - dal 2001 al 2010 - di 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, Kaladze scenderà in campo con entrambe le formazioni. Sulle sue emozioni in vista di questo appuntamento, ha raccontato: "Sono contentissimo di questa opportunità, potendo riabbracciare persone insieme alle quali ho trascorso anni meravigliosi. Il Milan mi ha dato davvero molto, come uomo e come calciatore. Sono orgoglioso di avere indossato la maglia rossonera, faccio sempre il tifo: forza Milan sempre!".

Oltre a riunire tante leggende del passato, l’incontro rappresenterà anche una significativa testimonianza del continuato impegno della famiglia rossonera verso le tematiche sociali più rilevanti. Parte del ricavato della gara e delle aste per le maglie indossate dai campioni rossoneri e georgiani nel corso del match verrà infatti destinato da Fondazione Milan a supporto del suo programma internazionale Sport for Change, attraverso cui lo sport diventa strumento di inclusione sociale, di crescita e di cambiamento positivo per i tanti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili.

Nella sola stagione 2023/24, il programma Sport for Change ha avuto un impatto sulla vita di oltre 3 mila beneficiari in Italia e in tutto il mondo, attraverso 15 progettualità diffuse su ben cinque continenti differenti, raggiungendo paesi come Brasile e Stati Uniti, India e Kenya, ma anche Uganda, Pakistan e Siria.

La gara sarà trasmessa in diretta su AC Milan Official App e Milan TV dalle ore 17 italiane di sabato 21 settembre.