Torna Ismael Bennacer: non gioca in rossonero dal 2023

La partita di oggi tra Milan e Frosinone segna anche il ritorno tra i convocati di Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero è stato impegnato nelle ultime settimane con l'Algeria in Coppa d'Africa, un'esperienza non indimenticabile: nordafricani eliminati ai gironi e Bennacer presente solo nella gara d'esordio perchè poi fermato da un infortunio muscolare. Il problema se lo è portato anche a Milanello e dopo il riposo contro il Bologna, oggi torna tra i convocati.

Ismael Bennacer era stato a disposizione di Pioli per l'ultima volta lo scorso 30 dicembre 2023, quando i rossoneri hanno giocato contro il Sassuolo. Dopo quella gara, 35 giorni fa, Ismael era partito per l'Algeria e per la competizione continentale. Oggi partirà dalla panchina ma sarà pronto a subentrare se necessario.