Torna la A: turno abbordabile per le big

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Superato tra luci e ombre il turno di coppe europee, riprende la serie A con un trittico che nell'arco di una settimana assesterà la classifica. La prima tornata di impegni sembra creata su misura per gestire la fatica, con le favorite senza big match, che saranno invece per le inseguitrici visto che spiccano Roma-Milan, Fiorentina-Lazio e anche Torino-Cagliari. Le trasferta della Juve a Lecce e del Napoli a Ferrara e l'impegno interno dell'Inter col Parma non sembrano mettere granchè in pericolo le prime della classe. L'Atalanta dopo il ko a Manchester dovrà gestire con cura il match con l'Udinese. Nelle gare di domani, la Juventus è data a 1,35 da Snai per la vittoria (a 5,00 la 'X' e a 8,75 il successo dei salentini. La quota sull'Inter scende a 1,28 (5,50 sulla 'X' e 11 sul blitz emiliano). Nella sfida dell'Olimpico, la Roma parte con i favori del pronostico (2,25 per la vittoria, 3,45 per il pari e 3,20 sul successo del Milan), così come la Viola sulla Lazio (l''1' vale 2,50, 3,45 il pari e 2,75 il '2').