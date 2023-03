Torna la Junior Tim Cup, festeggia la 10/a stagione

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Sono stati riaccesi i motori della 'Junior Tim Cup - Keep Racism Out', il torneo giovanile di calcio a 7 riservato a giovani under 14, giunto alla sua decima edizione, promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano (Csi). I valori del calcio oratoriale tornano così sotto i riflettori del massimo campionato per una nuova stagione. Anche l'edizione 2023 punterà sull'impegno a sostegno della campagna 'Keep Racism Out', promossa per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo fuori dagli stadi. Le squadre degli oratori Csi saranno a turno ospiti nei 17 stadi delle città dove si gioca la Serie A. Le vincitrici delle fasi oratoriali si affronteranno in primavera nelle fasi regionali o interregionali di qualificazione e le vincitrici si contenderanno il titolo di campioni della decima edizione. "Festeggiamo la decima edizione della Junior Tim Cup - dichiara il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini -. Dobbiamo essere orgogliosi di aver coinvolto oltre 83mila ragazzi, mettendo sempre al centro i valori sani dello sport e del vivere civile.