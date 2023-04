Tornano i derby d'Italia dopo 8 anni. Il 1° fu a Verona, Milan-Napoli è il 18°: tutti i precedenti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fa un certo effetto vedere un quarto di finale di Champions League tutto italiano, ma fino a qualche anno fa era quasi la norma: Milan-Napoli è il 18° nella storia delle coppe europee.

Tutto ha inizio nell'autunno del 1985 quando il Verona e la Juventus vengono sorteggiate nel secondo turno di Coppa dei Campioni. Al "Bentegodi" tutto esaurito finisce 0-0, a Torino in una partita giocata a porte chiuse vince la Juventus per 2-0, non senza polemiche da parte degli scaligeri.

Tre stagioni dopo tocca al Napoli, sorteggiato con la Juventus nei quarti di finale di Coppa UEFA. Bianconeri che vincono 2-0 all'andata ma al ritorno si assiste a una delle notti più esaltanti della storia del Napoli, che la ribalta ai supplementari: 3-0 con rete decisiva di Alessandro Renica al 119'.

La prima volta del Milan è nel 1990 con la Supercoppa UEFA contro la Sampdoria. I rossoneri alzeranno il trofeo: 1-1 l'andata a "Marassi", ritorno 2-0 sul neutro di Bologna poiché il manto erboso di San Siro era danneggiato. Di Gullit e Rijkaard le reti.