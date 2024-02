Tornare al Real Madrid? La risposta di Theo Hernandez sul suo futuro

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, con alcune partite giocate da difensore centrale ha ritrovato la fiducia ed è tornato a essere il giocatore determinante che abbiamo conosciuto, anche sulla fascia sinistra. Questa mattina il terzino rossonero, uno dei leader tecnici e morali dello spogliatoio del Milan, è stato intervistato da AS, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Di seguito alcune delle sue risposte più significative, sul futuro, su Pioli, su Ibra e tanto altro.

Tornare al Real? "Sono più propenso a pensare al giorno per giorno, non tanto al futuro. Al Real Madrid ho grandi amici e un ricordo fantastico sia del club che dei suoi tifosi, ma ora sono un giocatore del Milan, mi trovo molto bene qui e non penso ad altro. Sono completamente concentrato su ciò che devo fare ogni giorno con questa maglia. Non si sa mai cosa riserverà la vita, ma io vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro. Ci sono ancora molti match da affrontare in questa stagione con il Milan e davvero penso solo a ciò che devo fare in campo".