Torneo di ex calciatori organizzato dal Milan Club Canosa di Puglia: i dettagli

MilanNews.it

Oggi a Canosa di Puglia inizierà il torneo di calcetto composto da ex giocatori e giocatori in attività. Tra le righe spicca il nome di Luigi DiPasquale, ex attaccante di serie A di Brescia e Perugia con un totale di tre reti, che farà parte della squadra nominata Milan club Canosa di Puglia. Il torneo è stato organizzato per unire tutti gli amanti del calcio della città stessa e non. Per l’occasione saranno presenti striscioni e bandieroni del Milan Club Canosa di Puglia accompagnati da suoni di tamburi, proprio per incitare i propri ragazzi in campo come se fosse una vera e propria partita del Milan.