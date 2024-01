Tosto: "Il Milan guarderà all'estero. Si punterà su un difensore forte e poi su un attaccante"

Vittorio Tosto, ex calciatore e operatore di mercato prova a dare la sua chiave di lettura al mercato che sta per iniziare. "Mi aspetto poco da tutti - dice a Tuttomercatoweb.com - mancava solo decreto crescita come scusa ulteriore... Soldi ce ne sono pochi, prevedo molti scambi e forse si guarderà prima alle operazioni in uscita e poi a quelle in entrata".

Chi si muoverà con più forza?

"Il Napoli sarà molto attivo, credo che investirà in modo pesante, del resto lo ha dichiarato il presidente".

E il Milan?

"Guarderà all'estero, andrà su un difensore centrale perché Kjaer non può dare grandi garanzie, è spesso infortunato. I giovani vanno bene ma i rossoneri punteranno su un difensore forte e poi su un attaccante".