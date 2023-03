Tottenham, Boldrini: "Il ritorno di Conte sarà importante a livello emotivo e nervoso"

MilanNews.it

Stefano Boldrini, giornalista della Gazzetta dello Sport, è stato intervistato a Tutti Convocati su Radio 24 e ha parlato così del Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League: "Il Tottenham rischia di fare una stagione senza successi anche quest'anno. Sono stati eliminati in settimana dalla FA Cup da una squadra che gioca in Championship. Il ritorno di #Conte contro il Milan sarà importante a livello di carica emotiva e nervosa"