Tottenham, Kulusevski: "Conte è molto severo, ha regole rigide ed è davvero un duro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dejan Kulusevski, attaccante svedese del Tottenham, si è così espresso nell'intervista da lui rilasciata in patria ad Aftonbladet: "Mi ha aiutato molto aver segnato dopo tre minuti nella partita d'esordio contro il City, lì la mia stagione è cambiata. Non scorderò mai quella partita... Eravamo in trasferta e loro all'Etihad avevano vinto tipo 15 partite di fila e tutte con cinque-sei gol... Andiamo lì e vinciamo, con assist. Dopo quella partita ho pensato che nessuno fosse più autorizzato a dirmi niente, so chi sono e cosa posso fare, quello che pensano gli altri non è importante".

Com'è Conte?

"Ci vado molto d'accordo. È molto severo, ha regole rigide ed è davvero un duro. Però allo stesso tempo dentro è gentile, è uno cui importa davvero della persona che c'è dietro al giocatore. Sui campi d'allenamento si prende cura di tutti, giovani compresi. Ci sono altri tecnici che neanche allenano la squadra, lasciano che se ne occupino gli assistenti. Lui invece è lì, con tutti e ogni giorno. Se servissero 5-6 ore di lavoro sul campo, sarebbe pronto a farle. Lo ammiro, è disposto a soffrire pur di ottenere risultati".