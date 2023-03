Tottenham-Milan, arbitra il francese Clement Turpin

Quarto uomo

Jérémie Pignard FRA

Video Assistant Referee

Alejandro Hernández ESP

Assistente Video Assistant Referee

Willy Delajod FRA

----------------------------

TOTTENHAM-MILAN – QUANDO E DOVE VEDERLA

Tottenham e Milan sarà trasmessa mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00 in diretta streaming esclusiva su Prime Video, il servizio streaming di Amazon. Per vedere il match in diretta puoi iscriverti ad Amazon Prime e utilizzare il servizio Prime Video: chi non è ancora cliente può provare il servizio gratuitamente per 30 giorni iscrivendosi su Amazon.it/prime. Sulla Smart TV Disponibile su app Prime Video, per Tv compatibili.