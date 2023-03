Tottenham-Milan, Barlow (Daily Mail): "Gli Spurs in casa sono più forti, hanno battuto City e Chelsea"

MilanNews.it

Giorno di Tottenham-Milan, partita che manderà una delle due squadre ai quarti di finale di Champions League. A farci una fotografia degli Spurs il collega del Daily Mail, Matt Barlow. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb:

Quanto hanno influenzato fin qui i problemi di salute di Conte sulle ultime prestazioni del Tottenham?

"Certamente non ha aiutato, anche se inizialmente non sembrava avesse influenzato molto. La squadra è ben allenata, ha vinto due partite senza di lui e al suo ritorno ne hanno perse altrettante. Ma col passare del tempo la sua assenza ha iniziato a pesare. La squadra ha bisogno di lui. Certo, lui ha fatto il possibile per stare vicino alla squadra come ha potuto, tramite telefono e videochiamate ma il suo stile lo conosciamo tutti, è basato sull'intensità e Conte gestisce tutto nel dettaglio, per cui il fatto che non ci sia fisicamente fa la differenza. Speriamo si rimetta in forma il prima possibile".

A meno che non arrivi la Champions League anche quest'anno il Tottenham si avvia a chiudere senza titoli. L'ultima delusione in FA Cup. Perché il Tottenham non riesce mai a vincere?

"Domanda da un milione di dollari. Sono anni che cerchiamo una risposta, sono passati 15 anni dall'ultimo trofeo e se ne contano a malapena due negli ultimi 32, entrambe Coppe di Lega. Sono passati 15 anni dall'ultimo trofeo e solo due trofei (2 x Coppe di Lega) negli ultimi 32 anni. È il periodo peggiore a memoria d'uomo. Molti tifosi danno la colpa ai proprietari, sostenendo di aver investito nello stadio e nel centro sportivo (entrambi di prim'ordine) ma non nella squadra. Hanno speso molto per i giocatori dalla finale di Champions League nel 2019. E non sempre hanno speso bene... Ndombele, Lo Celso, Reguilon, Gil e Spence tutti comprati per cifre alte e ora tutti in prestito. Hanno speso molto per gli allenatori. Hanno il capitano della Francia, Lloris, in porta e il capitano dell'Inghilterra in attacco. Hanno avuto grandi giocatori come Bale, Modric ed Eriksen. E nonostante tutto il successo è sfuggito. Certo, in Inghilterra è difficile. C'è sempre una squadra molto ricca che spende di più ma forse, cosa più importante, il Tottenham ha dimenticato come si vince".