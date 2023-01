Tottenham, possibile cambio in panchina in estate: Sarri tra i nomi per il post Conte

MilanNews.it

La Lazio e Maurizio Sarri, un matrimonio che potrebbe essere messo in crisi dalle sirene inglesi. Ne ha parlato questa mattina Il Messaggero, riportando dell'interessamento da parte di Tottenham, West Ham ed Everton per il tecnico biancoceleste. Spurs in cima alla lista, dato che Antonio Conte potrebbe salutare in estate. Sarri, dal canto suo, ha un contratto con la Lazio rinnovato lo scorso maggio fino al 2025 e vuole proseguire il progetto che ha sposato. Certamente, vincendo l'Europa League con il Chelsea e non solo, in Inghilterra ha lasciato un buon ricordo.