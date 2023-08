Tottenham, prima offerta ufficiale per Veliz. Il giocatore piace anche al Milan

vedi letture

Come riportato da TYC Sport, il Totthenam ha messo gli occhi su Alejo Veliz, attaccante classe 2003 del Rosario Central. Il club inglese ha già fatto una prima offerta ufficiale per acquistare l’attaccante argentino. Qualora la trattativa dovesse concludersi, il giocatore rimarrebbe un anno in prestito nel club in cui milita attualmente.

Non solo il Tottenham, però, si è mosso per questo talento di 19 anni. Anche il Milan ha chiesto informazioni sul giocatore dopo che è stato monitorato per diverso tempo da Geoffrey Moncada e il Ds Antonio D’Ottavio.