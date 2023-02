Tottenham, Stellini: "Penseremo al Milan ma adesso il Leicester è più importante"

MilanNews.it

Christian Stellini, vice allenatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Leicester soffermandosi anche sul Milan: "Dobbiamo considerare che la prossima settimana dovremo scendere in campo tre volte, per forza dovremo calcolare gli sforzi di tutta la settimana. Quindi penseremo al Milan, ma anche alla partita in casa contro il West Ham. Certo che penseremo ai rossoneri, ma la cosa più importante adesso è pensare al Leicester, il prossimo passo, la prossima partita. Ogni volta scegliamo la formazione migliore che pensiamo possa vincere la partita e nel frattempo prepariamo tutta la squadra in vista dell'intera settimana".