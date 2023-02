Tottenham, Stellini (vice Conte): "Bentancur sente molto dolore, ne sapremo di più tra qualche giorno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, è intervenuto nella conferenza stampa post Leicester-Tottenham 4-1. L'analisi sulla disfatta degli Spurs, con focus su Pedro Porro e l'infortunato Rodrigo Bentancur: "Pedro? Pensavamo che fosse pronto per giocare, ma sappiamo anche che non è facile e cambiare campionato. Ha bisogno di tempo. Ora dovrà reagire, come tutta la squadra. L'infortunio di Bentancur? Sente molto dolore, ma può camminare ed è importante che sia riuscito a tornare in panchina. Verificheremo come sta e ne sapremo di più tra qualche giorno".