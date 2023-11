Totti: "Dybala-Lukaku miglior coppia in Serie A, lo dimostrino"

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Dybala è il fulcro di questa squadra, e poi c'è la forza di Lukaku. Da ex calciatore dico che è la più forte coppia del campionato, è perfetta. Spero che ce lo dimostrino di più. Dipende tutto dai problemi fisici di Dybala. Se arrivano quattro o cinque palle a Lukaku, una la butta dentro". Lo ha detto Francesco Totti, intervenendo alla prima puntata della Bobo Tv che da oggi approda sui canali radio TV della Lega Serie A RDS. Parlando poi delle ambizioni della Roma ha aggiunto: "E' attrezzata e strutturata per arrivare tra le prime quattro. Dopo tanti anni che è rimasta fuori è il momento giusto per tornare in Champions".

Infine un commento su Mourinho: "Lui per me è uno dei più grandi allenatori in circolazione al mondo. Chapeau. Ti ha portato a due finali europee in due anni, non è mai successo alla Roma. Solo per questo va elogiato. Io che sono tifoso della Roma lo ringrazio a vita per questo, poi se quest'anno riesce a portarti in Champions... La Roma è una grande squadra e deve avere un grande allenatore come Mourinho. Io sono contento se resterà, se va via spero che arrivi uno alla sua altezza", ja concluso Totti. (ANSA).