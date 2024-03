Totti: "Milan-Roma in Europa League? Hanno entrambe il 50% di possibilità, ma vedremo dopo la prima partita"

Francesco Totti, ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky nella quale ha parlato anche del derby italiano in Europa League tra i giallorossi di Daniele De Rossi e il Milan: "E' normale che affrontare una squadra italiana sia più difficile per alcuni aspetti. Meno per altri - riporta il sito di SkySport -. Conosci l'ambiente di Milano, la squadra, il modo di giocare: questa potrebbe essere positiva come cosa. Credo che Milan e Roma abbiano un 50 e 50 di possibilità, ma vedremo dopo la prima partita".

Roma in finale per la terza volta di fila: è una possibilità?

"Lo spero vivamente, per Daniele sarebbe un’occasione unica e rara. Tre finali di fila a Roma sono una cosa inaspettata, ma mai dire mai. Come si dice? Non c’è due senza tre...".